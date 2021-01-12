Москва, , 17:00 — REGNUM Министерство обороны России и предприятие «Севмаш» подписали договор на постройку еще двух стратегических атомных подводных крейсеров проекта «Борей-А», сообщил 12 января журналистам гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко.

По его словам, новые стратегические ракетоносцы получат названия «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин».

«В июле был заключен контракт с министерством обороны РФ на строительство еще двух серийных атомных подводных крейсеров проекта «Борей-А», которые будут названы «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин», — цитирует Будниченко корпоративное издание «Завод».

Кроме того, летом выведенная из эллинга субмарина «Князь Олег» проходит достройку и заводские испытания. При этом еще четыре атомных подлодки проекта «Борей-А» находятся на предприятии в разных стадиях достройки.

Напомним, стратегические подлодки «Борей-А» оснащаются межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава». От первых «Бореев» они отличаются меньшим уровнем шумности и усовершенствованными системами маневрирования под водой.

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