Москва, , 16:41 — REGNUM Носитель ударных глубоководных беспилотников «Посейдон» атомная подводная лодка (АПЛ) спецназначения «Белгород» проходит испытания на «Севмаше», в то же время на предприятии строится второй носитель — «Хабаровск», сообщил 12 января журналистам гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко.

«Продолжается строительство АПЛ «Хабаровск, проводятся испытания атомного подводного крейсера «Белгород», — цитирует его слова журнал «Завод», издаваемый на предприятии.

Напомним, первыми носителями беспилотных ударных глубоководных комплексов «Посейдон» должны стать АПЛ «Белгород» проекта 09852 и АПЛ «Хабаровск» проекта 09851.

Ударный беспилотник с ядерным двигателем «Посейдон» успешно прошел морские полигонные испытания в феврале 2019 года. Подводный дрон способен двигаться на больших глубинах со скоростью, недостижимой для всех существующих подводных боеприпасов. Дальность действия «Посейдона» практически не ограничена, его перехват на сегодняшний день осуществить невозможно.

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