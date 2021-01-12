Кемерово, , 13:45 — REGNUM Кемеровская области в текущем году получит около 300 новых автобусов получит Кузбасс в 2021 году. Поставки техники запланированы в рамках программ масштабного обновления автопарка региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Водитель автобуса Наталья Стрельцова © ИА EGNUM

Планируется, что 15 экологичных автобусов по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» придут в Кемерово.

«В дополнение к автобусам, приобретённым в рамках региональной программы обновления общественного транспорта, мы получим вместительные НефАЗы, закупка которых профинансирована из федерального бюджета», — отметил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Отмечается, что всего в рамках нацпроекта в 2021 году в разные регионы России будет поставлено 305 автобусов и 107 троллейбусов. Обще финансирование из федерального бюджета — 3,5 млрд рублей.