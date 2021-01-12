Вашингтон, , 13:42 — REGNUM Американский концерн Lockheed Martin до сих пор не устранил 871 дефект в истребителе пятого поколения F-35, сообщает 12 января Bloomberg со ссылкой на отчет испытательного управления Пентагона.

Отмечается, что эти неисправности могут негативно сказываться на боеготовности, возможностях использования и обслуживания F-35.

В отчете говорится, что за 2020 год компания устранила всего два дефекта. Всего с апреля 2018 года — после демонстрации истребителя — у него был выявлен 941 дефект.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года министерство обороны Соединенных Штатов отложило запуск полномасштабного производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с задержкой с проведением испытаний.

В США считается, что истребитель F-35 Lightning II предоставляет ключевые авиационные возможности для поддержки стратегии национальной обороны США.

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