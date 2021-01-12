Вена, 12 января 2021, 13:13 — REGNUM Японская компания Sony вывела на дорожные испытания свой первый электрокар под названием Vision-S. Видео с автомобилем размещено на официальном канале автопроизводителя в YouTube.
Новинку испытали в Австрии на дорогах общего пользования.
Автопроизводители оснастили новинку: автопилотом, множеством видеокамер, а также сенсорами и лидарами. Также в авто есть сеть 5G.
В движение Vision-S приводится двумя электромоторами. Производительность каждого силового агрегата составляет 272 л. с. Моторы позволяют автомобилю разогнаться до максимальных 240 км/ч.
Ранее компания Skoda провела на дорогах индийского города Мумбаи испытания нового компактного кроссовера, собранного на масштабируемой модульной платформе MQB-A0-IN — модернизированной версии MQB-A0.
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