Вена, , 13:13 — REGNUM Японская компания Sony вывела на дорожные испытания свой первый электрокар под названием Vision-S. Видео с автомобилем размещено на официальном канале автопроизводителя в YouTube.

Новинку испытали в Австрии на дорогах общего пользования.

Автопроизводители оснастили новинку: автопилотом, множеством видеокамер, а также сенсорами и лидарами. Также в авто есть сеть 5G.

В движение Vision-S приводится двумя электромоторами. Производительность каждого силового агрегата составляет 272 л. с. Моторы позволяют автомобилю разогнаться до максимальных 240 км/ч.

Ранее компания Skoda провела на дорогах индийского города Мумбаи испытания нового компактного кроссовера, собранного на масштабируемой модульной платформе MQB-A0-IN — модернизированной версии MQB-A0.

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