Сеул, , 13:04 — REGNUM Автомобиль южнокорейской компании Hyundai Motor стал лауреатом премии Североамериканский автомобиль и грузовик 2021 года (NACTOY). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, автомобилем года в категории легковой автомобиль стал Hyundai Avente (она же Hyundai Elanta). За звание «Автомобиль года» данная модель боролась с Genesis G80 и Nissan Sentra.

Известно, что это автомобиль Hyundai Avente становится автомобилем года второй раз после 2012 года.

В категории внедорожник абсолютным лидером стал Ford Mustang Mach-E, опередив Genesis GV80 и Land Rover Defender, а в категории грузовик — Ford F-150, опередив Jeep Gladiator Mojave и Ram 1500 TRX.

Североамериканский автомобиль и грузовик года — ежегодная автомобильная премия, выбираемая голосованием на Североамериканском международном автосалоне, проходящем в январе в Детройте. В жюри входит не более 50 журналистов