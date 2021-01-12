Берлин, , 11:54 — REGNUM На онлайн-выставке CES 2021 немецкая компания Mercedes-Benz официально представила новую мультимедийную систему MBUX нового поколения с гигантским дисплеем. Премьера транслировалась на сайте организаторов мероприятия.

Называется система HyperScreen. Она имеет три экрана, которые объединены в один блок.

Один из этих экранов — цифровая «приборка». На ней кроме стандартных данных (скорость, пробег, километраж и др.) теперь может отображаться информация о перегрузках в поворотах и при ускорении.

Второй дисплей предназначен для управления навигационной системой. На нём также можно управлять аудиосистемой и кондиционером.

Третий дисплей предназначен исключительно для просмотра видео пассажирами.

Ранее Mercedes-Benz в России объявил отзывную кампанию 11 автомобилей Mercedes-Benz A-класса (тип 177) и B-класса (тип 247), произведенных с февраля по июнь 2019 года. Причиной отзыва машин стало несоответствие объёма масла в коробке передач норме, указанной в спецификации.

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