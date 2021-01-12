Самара, , 11:33 — REGNUM АвтоВАЗ приступил к массовому производству модели Lada Largus Facelift (FL) с обновленным дизайном. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

Первый экземпляр FL в версии Cross в топовой комплектации сошел с заводского конвейера в самом конце второй смены 12 января.

Модернизированный Largus получил новый дизайн кузова, выполненный в духе Lada последней волны. Передняя оптика у модели идентична с Renault Logan 2. При этом у рестайлингового авто спереди были модернизированы панели крыльев и капота, изменена радиаторная решётка и доработан бампер. Кроме того, боковые зеркала у новинки теперь от Lada Vesta.

В салоне некоторые детали позаимствованы у Renault Duster и у Lada Vesta.

Напомним, с 1 января 2020 года за дизайн на предприятии АвтоВАЗ отвечает Жан-Филипп Салар. Он стал новым вице-президентом и директором по дизайну машин Lada.

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