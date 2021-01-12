Тольятти, Самарская область, , 10:53 — REGNUM АвтоВАЗ переименовал модель Lada 4×4 в Lada Niva Legend. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Однако автомобиль не только получил новое название, но и стал более комфортным. Так, максимальное снижение шумов при интенсивном разгоне составило 3,7 дБА и 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120 км/ч. Кроме того, у авто появились новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках.

Стоит отметить, что Lada Niva Legend является первым в мире внедорожником с несущим кузовом и постоянным приводом 4×4 с возможностью блокировки межосевого дифференциала, а также подключением пониженной передачи.

«Для LADA Niva Legend предусмотрено более 10 вариантов исполнения, включая коммерческие модели. Кроме того, для всех модификаций внедорожника доступен пакет «Комфорт», который можно приобрести отдельно и установить у официальных дилеров Lada», — говорится в сообщении компании.

Напомним, в конце 2020 года на предприятии «Лада Запад Тольятти» было запущено серийное производство обновлённого внедорожника Lada Niva Travel.

Читайте также: Продажи автомобилей Lada с пробегом «просели» в России