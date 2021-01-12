Вашингтон, , 10:25 — REGNUM Новые российские гиперзвуковые ракеты могут представлять «реальную угрозу» для авианосцев США, сообщает американское издание Business Insider.

«Испытания российских гиперзвуковых ракет — это последнее свидетельство того, что американские авианосцы, долгое время считавшиеся владыками морей, вскоре могут столкнуться с реальной угрозой существования», — говорится в статье.

По словам авторов статьи, российские ракеты слишком быстры, чтобы противоракетная оборона США могла эффективно на них реагировать, а из-за способности менять траекторию полёта перехватить их практически невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский портал Business Insider назвал «самые мощные» образцы вооружения стран Североатлантического альянса, которые могут быть применены в ходе гипотетического конфликта с Российской Федерацией.

Так, среди них — новый американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, являющийся грозным оружием, а конкурирующие державы якобы не смогли создать аналог этому самолету.

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