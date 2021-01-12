Москва, , 09:53 — REGNUM Автопроизводитель Renault провёл испытания кроссоверов Renault Kaptur и Arkana в условиях экстремального холода. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

Тестовые авто успешно преодолели расстояние в 2700 км от Якутска до Магадана при температуре окружающей среды от — 37 до — 58 °C.

За неделю участники пробега проехали по маршруту Якутск — Хандыга — Оймякон — Томтор — Усть-Нера — Кадыкчан — Сусуман — Магадан.

Самая холодная точка на маршруте была в селе Оймякон в Оймяконском улусе Якутии. В компании отметили, что мотор ТСе150 с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic показали себя отлично. Автомобили преодолели ледовые переправы через реку Лену, а также заснеженные дороги с перепадом высот до 1,2 км над уровнем моря.

Напомним, в конце 2020 года в Индии начались дорожные испытания нового бюджетного кроссовера Renault Kiger. Прототип этой модели был представлен в ноябре прошлого года.

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