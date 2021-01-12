Берлин, , 08:54 — REGNUM В 2021 году немецкий автопроизводитель Volkswagen представит нескольких новинок, среди которых небольшие ситикары и кроссоверы. Об этом сообщается в журнале AutoZeitung.

В августе 2021 года компания выведет на рынок модернизированный Volkswagen Golf R восьмого поколения с колёсной формулой 4×4 и мощностью 320 л. с.

В сентябре в продаже на глобальном рынке появится обновлённый Volkswagen Polo. Его внешность будет выполнена в стиле Golf восьмого поколения. Кроме того, из существенных доработок стоит отметить появление сенсорных клавиш управления опциями автомобиля.

Ближе к концу осени ожидается появление европейской версии кроссовера Volkswagen Nivus (в Бразилии эта модель доступна уже с мая 2019 года). Версия для Европы представляет собой купеобразный малолитражный кроссовер с иным внешним видом.

Ранее компания Volkswagen в РФ запатентовала лифтбэк Polo с тюнинговым набором «Спорт». В комплект входят: 16-дюймовые колесные диски Torsby, задние дисковые тормоза, спортивные передние кресла и спортивный руль.

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