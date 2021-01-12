Пекин, , 08:33 — REGNUM Китайская компания Changan опубликовала официальные снимки рестайлинговой модели CS35 Plus для китайского авторынка. Фотографии машины распространила пресс-служба автопроизводителя.

Рестайлинговый кроссовер Changan CS35 Plus Пресс-служба Changan

Сообщается, что в России это авто может появиться до конца нынешнего года.

Автопроизводители установили на обновлённый автомобиль другую решётку радиатора, очень узкие фары, доработанный бампер с красной полосой и огромную радиаторную решётку.

Сзади у модернизированного CS35 Plus появились иные фонари, более стильный бампер и круглые выхлопные патрубки. Также по низу дверей авто наклеены контрастные вставки. Однако силуэт модели не изменился.

Внутри модели появились объединенные в единый блок медиасистема и «приборка». Обтянутое кожей рулевое колесо получило кнопки управления опциями авто.

Под капотом новинки функционирует 1,6-литровый атмосферный мотор мощностью 128 л. с. Агрегат сочетается с пятискоростной механической коробкой передач, вариатором или с шестиступенчатым «автоматом».

Ранее в дилерские салоны в Китае поступили рекламные прототипы новых кроссоверов Changan UNI-K с оснащением, как у премиального кроссовера BMW X3. UNI-K позиционируется автопроизводителем как конкурент японского кроссовера Mazda CX-5.

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