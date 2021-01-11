Москва, , 15:44 — REGNUM Кочубеевская ветроэлектростанция (ВЭС) установленной мощностью 210 МВт введена в эксплуатацию в Ставропольском крае. Это самая крупная российская ВЭС, сообщает 11 января пресс-служба госкорпорации Росатом.

ВЭС начала поставлять электроэнергию и мощность на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Она включает 84 ветроэнергетических установки и является вторым по счёту завершённым проектом дивизиона Росатома «Новавинд». Ранее подобную ВЭС запустили в Адыгее.

Проект по строительству Кочубеевской ВЭС выполнен за два года, отметил генеральный директор «Новавинд» Александр Корчагин. Он добавил, что дивизион вышел на системный уровень реализации проектов в ветроэнергетике.

В настоящее время госкорпорация строит ВЭС ещё на трех площадках на Ставрополье и в Ростовской области.