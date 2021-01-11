Пекин, , 15:29 — REGNUM Китайский автопроизводитель Hongqi планирует представить новый электрический седан с индексом E111, который будет иметь запас хода в 450 км. Об этом сообщается на сайте Car News China.

Машины компании Hongqi позиционируются, как прямые конкуренты автомобилям российской компании Aurus. Тем не менее E111 будет продаваться в первую очередь в КНР. Седан получит светодиодные передние фары витиеватой формы, решётку радиатора с вертикальными пластинами, а также ярко-красный рисунок на капоте.

В салоне электромобиля будет установлен большой дисплей медиасистемы, спортивное рулевое колесо и электронная «приборка». Hongqi E111 будет собираться на новой «тележке, а в движение авто будет приводиться 190-сильным электромотором.

Напомним, в конце 2020 года в Норвегию прибыла первая партия электрокроссоверов Xpeng G3 китайской компании Xiaopeng Automobiles. Сотня электрокаров из Китая будет распределена между дилерами из 28 норвежских городов.

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