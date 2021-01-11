Сеул, , 14:34 — REGNUM Компания Samsung представила концептуальное авто Digital Cockpit 2021. Демонстрационное видео с моделью размещено на канале Samsung Newsroom в YouTube.

Представленное южнокорейской компанией авто имеет четыре основных экрана: на приборной панели, на центральном тоннеле, дисплей для задних пассажиров и даже отдельный экран для пешеходов. Ещё один небольшой дисплей установлен в руле.

Вся электроника в автомобиле может управляться со смартфона. Модель также оснащена системой 5G, множеством помощников и автопилотом. Построена модель на передовой платформе, которая может поддерживать работу шести дисплеев и 12 видеокамер.

Ранее шведский автопроизводитель телекоммуникационного оборудования Ericsson подал в Соединённых Штатах иск против южнокорейской компании Samsung в связи с нарушениями при отчислении лицензионных платежей и за использование технологий, защищённых патентами.

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