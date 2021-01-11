Токио, , 13:15 — REGNUM Моторная линейка нового внедорожника Toyota Land Cruiser будет состоять из трёх двигателей V6. Об этом в сообщается на сайте Autoweek.

Актуальное поколение Land Cruiser с устаревшими моторами V8 появилось в продаже в 2007 году. Следующее поколение с индексом 300 таких агрегатов лишится и обзаведется более современными и экономичными моторами V6. Также новая линейка силовых агрегатов соответствует более жестким экологическим нормам.

Моторная гамма нового поколения Land Cruiser включит в себя: 3,5-литровый бензиновый мотор, гибридный движок на его основе и дизельную силовую установку объёмом 3,3 л.

Что же касается других изменений, то о них пока ничего неизвестно. Ожидается, что длина Land Cruiser увеличится на 20 мм, а размер колесной базы — на 50 мм.

Официальная премьера авто может состояться уже в апреле 2021 года.

Ранее компания Toyota объявила о старте сборки субкомпактной модели C + pod с электрическим агрегатом. Габариты автомобиля составляют: 2490 мм х 1290 мм х 1550 мм, а его колёсная база равна 1780 мм.

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