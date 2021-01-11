Москва, , 12:54 — REGNUM На космодроме «Восточный» построят стартовый стол для ракеты-носителя «Амур-СПГ». Об этом 11 января сообщил генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на своей странице в соцсети Facebook.

«Задача ЦЭНКам (ЦЭНКИ, Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры — ред.) поставлена разработать крайне простой и дешевый в эксплуатации старт для «Амура». Конечно, он станет элементом третьей очереди», — написал Рогозин, отвечая на вопрос одного из пользователей о том, будет ли для ракеты «Амур-СПГ» построен отдельный стартовый стол.

При этом глава Роскосмоса уточнил, что то, что под старты «Амура» будут переделывать какой-либо стартовый стол ракеты-носителя «Союз», является маловероятным, так как «проще построить на новом месте, чем что-то переделывать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин предположил, что посещаемой, а не обитаемой, вероятнее всего, будет новая орбитальная станция, проект которой в данный момент разрабатывают в России.