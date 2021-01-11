Москва, , 11:43 — REGNUM В 2022 году вернется в боевой состав Северного флота ВМФ России многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Тигр» проекта 971 после того, как будет завершены ее ремонт и восстановление технической готовности. Об этом 11 января сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Ремонтные работы по техническому состоянию АПЛ «Тигр» планируется завершить в 2022 году, после этого лодка вернется в боевой состав флота», — приводит слова источника ТАСС.

При этом отмечается, что в Центре судоремонта «Звездочка» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), на одно из предприятий которого подлодка прибыла в 2019 году для ремонта, не стали комментировать информацию о сроках завершения данных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января отряд кораблей Балтийского флота Минобороны России совершил деловой заход в сирийский порт Тартус.

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