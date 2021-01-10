Москва, , 19:56 — REGNUM Россия в 2021 году поставит 37 самолётов Sukhoi Superjet 100, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«В этом году мы должны поставить 37, за исключением максимум 10 самолетов, которые, возможно, перейдут на январь — февраль 2022 года», — сказал он в интервью «Российской газете».

Он добавил, что ведомство перешагнуло рубеж в 200 самолётов, в прошлом году заказчикам было отгружено 12 лайнеров. Среди получателей — авиакомпании «Россия», «Азимут» и Red Wings, уточнил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Объединенной авиастроительной корпорации заявили, что в компании «Региональные самолёты», которая выпускает лайнеры SSJ-100, прошли массовые сокращения, её покинули не менее 500 сотрудников.

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