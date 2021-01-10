Москва, , 15:35 — REGNUM Наиболее простым способом защиты от рекламных звонков является использование специальной функции смартфона. Об этом рассказал эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в интервью радио Sputnik.

Эксперт объяснил, что для юридического решения этой проблемы требуется письменное обращение в антимонопольные органы. Более простым способом пресечения спам-звонков является использование технических средств.

Среди таких средств наиболее доступным является функция спам-фильтра в смартфоне. В этот список можно добавлять номера, с которых поступают звонки с нежелательной рекламой.

«Пока можно пользоваться только такой технической возможностью, чтобы заблокировать телефоны рекламщиков», — подчеркнул Вехов.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в декабре 2020 года Федеральная антимонопольная служба Санкт-Петербурга оштрафовала компанию SkyEng за спам-звонок.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге компанию оштрафовали на 150 тыс. рублей за спам-звонок