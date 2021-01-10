Париж, , 13:07 — REGNUM Европейское космическое агентство (ЕКА) заключило с франко-итальянской компанией Thales Alenia Space контракт на строительство модуля для американского лунного проекта Gateway. Об этом сообщает пресс-служба Thales Alenia Space.

Программа строительства обитаемой станции Lunar Gateway на окололунной орбите была представлена американским аэрокосмическим агентством NASA в 2017 году. Позже к этому проекту присоединилась Европейское космическое агентство, взяв на себя обязательства по созданию обитаемых и дозаправочных модулей.

В ЕКА объявили, что строительством европейского модуля станции Lunar Gateway займётся компания Thales Alenia Space. Контракт на сумму около €296 млн ($362 млн) предусматривает создание модуля ESPRIT, состоящего из двух элементов. В состав модуля ESPRIT войдут системы связи Halo Lunar Communication System (HLCS) и модуль заправки ESPRIT (ERM).

Планируется, что HLCS будет запущена вместе с основным модулем планируемой окололунной станции в 2024 году. Запуск дозаправочной системы ESPRIT запланирован на 2027 год.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в июле 2020 года США и Япония подписали декларацию о сотрудничестве в рамках проекта Lunar Gateway.

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