Пекин, , 12:37 — REGNUM Китайский автопроизводитель NIO представил электромобиль ET7, которые может проехать до 1000 км без подзарядки. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Новый электромобиль был представлен на специальном мероприятии NIO Day 2020 в городе Чэнду. NIO ET7 будет поставляться в нескольких вариантах сборки. В максимальной комплектации с аккумулятором мощностью 150 кВт/ч автомобиль сможет пройти более 1000 км на одном заряде. В этой конфигурации автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды.

Электромобили NIO будут оснащаться системой беспилотного вождения Aquila. Эта система включает несколько видеокамер, лидар, ультразвуковые датчики и бортовой компьютер для обработки собираемых данных. Поставки NIO ET7 начнутся в первом квартале 2022 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в ноябре 2020 года стало известно, что японская компания Nissan Motor планирует с 2025 года поставлять в Китай автомобили только с электрическими и гибридными двигателями.

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