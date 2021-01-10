Москва, , 12:04 — REGNUM Самым простым способом составления надёжных паролей для интернет-сервисов является использование специальных генераторов. Об этом сообщил руководитель отдела анализа защищённости компании «Ростелеком» Александр Колесов РИА Новости.

Специалист по информационной безопасности напомнил, что не рекомендуется использовать один пароль для разных интернет-сервисов и приложений. В этом случае злоумышленники могут получить доступ ко всем аккаунтам, взломав одну учётную запись. Колесов отметил, что также пароли для разных сервисов не должны различаться всего на один-два символа. Это также может упростить злоумышленникам взлом учётных записей.

«Какую же хитрую комбинацию придумать? Самый простой способ — использовать генератор паролей. Он выдает случайный набор букв, цифр и символов», — подчеркнул Колесов.

Он добавил, что сгенерированный пароль можно записать в блокнот, чтобы не забыть сложную комбинацию.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в январе руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня заявил, что пароли от учётных записей в интернет-сервисах рекомендуется менять не реже одного раза в год.