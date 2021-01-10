Париж, , 10:59 — REGNUM Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер покинет должность за несколько месяцев до окончания срока полномочий. Об этом сообщает пресс-служба ЕКА.

Ян Вернер был избран главой ЕКА в 2015 году. Срок его полномочий истекает в июле 2021 года, однако Совет ЕКА на закрытом заседании уже провёл выборы нового генерального директора. Вернер рассказал, что после переговоров с председателем Совета ЕКА он решил покинуть пост, не дожидаясь окончания срока полномочий.

«Основываясь на различных соображениях, мы с председателем решили предложить Совету ЕКА официально утвердить нового директора в должности 1 января 2021 года. Оставшееся до этой даты время будет использовано для обеспечения плавного перехода», — сообщил Вернер.

Он добавил, что после ухода из ЕКА вернётся к работе в сфере гражданского строительства.

Новым директором ЕКА станет Йозеф Ашбахер, работающий в структурах ЕКА с 1990 года. С 2014 года по настоящее время он руководит программой планирования и координации Европейского института космических исследований в Италии.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в декабре 2019 года Совет ЕКА утвердил бюджет в размере 14,4 млрд евро на период 2020—2025 год, ставший крупнейшим в истории агентства.