Вашингтон, , 10:25 — REGNUM Глобальные поставки смартфонов в 2021 году вырастут на 10% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует прогноз исследовательской компании TrendForce.

Совокупные поставки смартфонов в 2020 году составили около 1,25 млрд единиц, что на 11% меньше показателей 2019 года. Аналитики TrendForce прогнозируют, что рынок восстановится в 2021 году, а поставки составят коло 1,36 млрд устройств.

Крупнейшими производителями смартфонов по итогам 2020 года стали компании Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo и Transsion. В 2021 году эти же компании останутся ведущими производителями, но из-за последствий санкций США Huawei упадёт по объёму производства с третьего места на седьмое.

Ожидается, что положительное влияние на рынок окажет восстановление отрасли после пандемии новой коронавирусной инфекции, а также рост распространённости мобильной связи стандарта 5G. В TrendForce прогнозируют, что 37% смартфонов, проданных в 2021 году, будут поддерживать связь 5G. В 2020 году этот показатель составил около 19%.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в январе президент японской компании Murata Manufacturing Норио Накадзима заявил, что в 2021 году будет поставлено около 500 млн смартфонов с поддержкой 5G.

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