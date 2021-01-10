Веллингтон, , 08:17 — REGNUM Группа неизвестных хакеров получила несанкционированный доступ к службе обмена файлами, используемой национальный банком Новой Зеландии. Об этом сообщает пресс-служба Резервного банка Новой Зеландии.

Глава центрального банка Адриан Орр сообщил, что специалисты по информационной безопасности отключили от сети пострадавшую часть компьютерной системы банка, чтобы предотвратить дальнейшие действия хакеров. Он добавил, что к расследованию этого инцидента привлечены не только местные, но и иностранные специалисты по информационной безопасности.

«Характер и объём информации, к которой потенциально был получен доступ, ещё определяется. Она может включать некоторую коммерческую и личную конфиденциальную информацию», — подчеркнул Орр.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в августе 2020 года деятельность фондовой биржи Новой Зеландии была приостановлена на несколько дней из-за кибератаки.

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