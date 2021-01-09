Москва, 9 января 2021, 23:13 — REGNUM Росатом обсуждает с правительством России возможность строительства новых атомных ледоколов проекта 22 220. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв в эфире телеканала «Россия 24».

Строительство головного атомного ледокола «Арктика» проекта 22220 на стапеле Балтийского завода, 2015
Строительство головного атомного ледокола «Арктика» проекта 22220 на стапеле Балтийского завода, 2015
Bz.ru

По его словам, в прошлом году началась эксплуатация головного атомного ледокола проекта 22 220 «Арктика», а на разных стадиях строительства находятся ещё четыре атомохода данного проекта — «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка».

"И мы очень подумываем и советуемся… с правительством, соответствующими министерствами, не продлить ли ещё этот заказ», — сказал он, добавив, что объём перевозок по Севморпути нарастает, а международный транзит в 2020 году вырос в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, атомоходы серии 22 220 смогут вести суда в условиях крайней Арктики, так как способны раскалывать лет толщиной до 2,8 метра. При этом двухосадочная конструкция этого типа кораблей позволит им плавать как в арктических водах, так и в устьях рек Заполярья.

Атомный ледокол «Арктика» был построен на Балтийском заводе. Он стал головным в серии атомных ледоколов ЛК-60Я проекта 22 220 и проходит испытания.

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