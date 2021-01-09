Вашингтон, , 16:05 — REGNUM Изменение пользовательского соглашения WhatsApp привело к оттоку пользователей мессенджера и росту популярности альтернативных сервисов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании SensorTower.

По данным компании Sensor Tower, за первые семь дней 2021 года количество загрузок мессенджера WhatsApp упало на 11%, составив 10,5 млн во всём мире. При этом пользователи начали активнее загружать альтернативные мессенджеры, такие как Signal и Telegram. Отмечается, что за 7 и 8 января мессенджер Telegram был загружен более 2,2 млн раз.

В январе администрация WhatsApp предупредила о предстоящем изменении пользовательского соглашения. Согласно новым правилам, WhatsApp будет делиться данными о пользователях со своей материнской компанией Facebook для интеграции с другими продуктами компании. После этого некоторые пользователи WhatsApp выразили обеспокоенность в связи с тем, что это решение позволит Facebook использовать их данные в рекламных целях, а также может снизить уровень защищённости персональных данных.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 8 января создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что изменение правил WhatsApp вызвало резкий отток числа пользователей.

Читайте ранее в этом сюжете: Дуров заявил, что Facebook препятствует росту популярности Telegram