Вашингтон, , 14:55 — REGNUM Автомобилестроительные компании Ford, Toyota, Fiat Chrysler Automobiles, Nissan и Honda объявили о временном сокращении объёмов производства из-за нехватки полупроводниковых компонентов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сбои в поставках микросхем для автомобильной промышленности вызваны последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции. Снижение спроса на автомобили в 2020 году подтолкнуло производителей микросхем к перераспределению производства в пользу ноутбуков и других товаров, пользующихся более высоким спросом.

В компании NXP Semiconductor, занимающейся производством автомобильных микросхем, объяснили, что производство автомобилей начало восстанавливаться быстрее, чем это прогнозировалось. Поэтому в отрасли не успели перестроить производственные процессы.

Представители Ford заявили, что компания временно остановит сборочный завод в штате Кентукки, на котором производятся внедорожники Ford Escape и Lincoln Corsair. В Fiat Chrysler объявили о приостановке завода в штате Онтарио, а представители Nissan объявили о сокращении объёмов производства на заводе в префектуре Канагава, Япония.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в декабре представители автомобильного концерна Volkswagen AG объявили о пересмотре производственных планов на первый квартал 2021 года из-за нехватки полупроводниковых компонентов.

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