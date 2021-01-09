Вашингтон, , 14:30 — REGNUM Самой загружаемой на мобильные устройства видеоигрой по итогам 2020 года стал многопользовательский проект Among Us. Об этом свидетельствует отчёт компании Trend Force.

Вдохновлённая ролевой игрой «Мафия» видеоигра Among Us вышла в 2018 году, однако взрывной рост популярности пришёлся на 2020 год. По оценкам Trend Force, в прошедшем году эта видеоигра была загружено на Android и iOS-устройства более 264 млн раз. В первую пятёрку самых загружаемых мобильных видеоигр также вошли Subway Surfers (227 млн загрузок), Garena Free Fire (218 млн), PUBG Mobile (175 млн) и Gardenscapes (171 млн).

Наибольший доход разработчикам принесла видеоигра PUBG Mobile, совокупные расходы в которой в 2020 году составили более $1,1 млрд. Список самых доходных мобильных видеоигр продолжили Arena of Valor ($947 млн), Pokemon GO ($757 млн), Monster Strike ($687 млн) и Gardenscapes ($553 млн).

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в сентябре 2020 года совокупные внутриигровые расходы пользователей мобильной видеоигры PUBG Mobile превысили $3,5 млрд.

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