Пекин, , 11:43 — REGNUM Запуск основного модуля китайской орбитальной станции запланирован на весну 2021 года, заявил главный разработчик китайской программы пилотируемых космических полетов Чжоу Цзяньпин. Об этом сообщает портал Space.com.

Чжоу Цзяньпин рассказал, что китайские специалисты завершают последние предстартовые испытания. Он добавил, что строительство китайской орбитальной станции должно начаться уже весной.

Первым на околоземную орбиту будет выведен основной модуль станции, получивший название «Тяньхэ». Планируется, что 18-метровый модуль массой около 24 тонн будет запущен с космодрома «Вэньчан» посредством ракеты-носителя «Чанчжэн-5B».

Позже к базовому модулю будут присоединены ещё два: «Вэньтянь» и «Мэнтянь». Ожидается, что строительство будет завершено в 2022 году.

Планируется, что китайский комплекс будет на 20% больше Международной космической станции. Примерно такие же размеры были у советско-российской орбитальной станции «Мир», сведённой с орбиты и затопленной в Тихом океане в марте 2001 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в октябре Китайское агентство пилотируемой космонавтики включило 18 человек в состав отряда космонавтов КНР. Широкий набор новой группы космонавтов проводился в рамках подготовки к развёртыванию национальной орбитальной станции.

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