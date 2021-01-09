Вашингтон, , 11:11 — REGNUM Мобильным приложением с наибольшим количеством загрузок по итогам 2020 года стала социальная сеть TikTok. Об этом свидетельствует отчёт компании Apptopia.

В отчёте Apptopia учитывались загрузки приложений на мобильные устройства под управлением операционных систем iOS и Android. При этом не учитывались загрузки для операционной системы Android в Китае, так как там используются альтернативные магазины приложений.

Лидером по числу загрузок стало приложение TikTok китайской компании ByteDance. В 2020 году это приложение было загружено более 850 млн раз. Следующие три строчки рейтинга самых загружаемых приложений заняли продукты компании Facebook: мессенджер WhatsApp (600 млн), сама социальная сеть Facebook (540 млн) и Instagram (503 млн).

В первую десятку самых загружаемых приложений также вошли Zoom (477 млн), Facebook Messenger (404 млн), Snapchat (281 млн), Telegram (256 млн), Google Meet (254 млн) и Netflix (223 млн).

Наибольший доход своим разработчикам также принесло приложение TikTok (около $540 млн). Также рекордсменами по доходности стали Tinder ($513 млн), YouTube ($478 млн), Disney+ ($314 млн), Tencent Video ($300 млн), Piccoma ($289 млн), Line Manga ($288 млн), Line ($249 млн), iQiyi ($240 млн) и Netflix ($209 млн).

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