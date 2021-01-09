Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Глобальные поставки ноутбуков в 2020 году выросли на 22,5% в годовом исчислении, что стало рекордным показателем за всю историю рынка. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании TrendForce.

По оценкам аналитиков TrendForce, в прошедшем году в мире было продано около 200,5 млн ноутбуков. Спрос на ноутбуки вырос как в коммерческом, так и в потребительском секторе из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Новые компьютеры оказались востребованы для удалённой работы и обучения, а также для развлечения в условиях самоизоляции.

Наиболее существенный прирост показали поставки ноутбуков под управлением операционной системы Chrom OS. За 2020 год поставки таких ноутбуков выросли 74% в годовом исчислении и достигли 29,6 млн единиц.

Эксперты прогнозируют, что рост поставок ноутбуков продолжится в 2021 году, а совокупные продажи составят около 217 млн единиц, что на 8,6% больше показателей 2020 года. При этом в TrendForce отмечают, что вызванная пандемией неопределённость не позволяет делать точные прогнозы.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, общий рынок персональных компьютеров, включая настольные компьютеры, док-станции и ноутбуки, в 2020 году вырос на 15% в годовом исчислении.

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