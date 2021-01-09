Берлин, , 10:25 — REGNUM Входящая в концерн Volkswagen Group автомобилестроительная компания Audi рассчитывает полностью отказаться от выпуска автомобилей только с бензиновыми двигателями к 2035 году. Об этом сообщает журнал WirtschaftsWoche со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, в настоящее время в компании завершается разработка плана по поэтапному отказу от бензиновых двигателей. Ожидается, что он будет представлен в ближайшие месяцы. Отмечается, что в Audi могут утвердить ещё более сжатые сроки реализации этого плана, предусматривающие остановку производства бензиновых автомобилей за 10 лет.

В декабре 2020 года Audi запустила производство нового электромобиля e-tron GT. В продажу новый электрокар поступит весной 2021 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в декабре в Audi заявили, что компания планирует потратить до €50 млрд в ближайшие пять лет на разработку и внедрение производства электрических и гибридных автомобилей.

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