Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Американская корпорация General Motors представил новый логотип в рамках кампании по развитию производства электромобилей. Об этом сообщает агентство Reuters.

Предыдущее обновление дизайна логотипа General Motors состоялось в 1964 году. В новом логотипе стилизованная буква «M» напоминает штепсельную вилку, что свидетельствует о смещении акцентов компании в сторону автомобилей с электрическими двигателями.

«В истории наступают моменты, когда происходят перемены. Точки перегиба. Мы считаем, что сейчас настал момент для массового внедрения электромобилей», — объяснила глобальный директор по маркетингу General Motors Дебора Валь.

Ранее компания представила программу развития электрического транспорта, предусматривающую выпуск 30 моделей электромобилей к концу 2025 года. Планируемый размер инвестиций General Motors в электромобили и системы автономного вождения на ближайшие пять лет составляет $27 млрд.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в General Motors представили планы по запуску производства электрических двигателей.

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