Москва, , 08:20 — REGNUM Продолжительное использование беспроводных наушников при высоком уровне громкости воспроизведения может причинить вред слуху. Об этом сообщил вице-президент коммуникационной группы iMARS Владимир Нерюев агентству «Прайм».

Эксперт отметил, что при правильном использовании беспроводные наушники являются безопасным средством прослушивания музыки. Особенно это касается устройств высокого качества, но даже не слишком качественные наушники от неизвестных производителей не могут повредить слух.

Нерюев подчеркнул, что главным фактором, на который стоит обращать внимание при использовании беспроводных наушников является громкость. При использовании наушников в общественных местах не рекомендуется сильно повышать громкость, пытаясь заглушить внешние шумы.

Эксперт объяснил, что наушники-вкладыши при использовании находятся глубоко в ушном канале, поэтому оказывают сильное давление на внутреннее ухо даже на средней громкости. Поэтому предпочтительным является выбор накладных наушников.

«И всё же, используя даже их, следует помнить о громкости и времени использования», — подытожил эксперт.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в августе 2020 года доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев порекомендовал выбирать беспроводные наушники с небольшой дальностью действия, чтобы минимизировать возможный вред здоровью.

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