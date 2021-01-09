Вашингтон, , 07:30 — REGNUM Американская компания Facebook использует неконкурентные методы борьбы против мессенджера Telegram, заявил основатель последнего Павел Дуров в своём канале в мессенджере.

В январе администрация WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, объявила о предстоящем изменении правил использования мессенджера. Эти изменения позволят передавать данные о пользователях WhatsApp в Facebook для интеграции с другими продуктами американской компании.

Дуров заявил, что это изменение возмутило миллионы людей, которые решили отказаться от использования WhatsApp.

«Неудивительно, что бегство пользователей из WhatsApp в Telegram, которое продолжается уже несколько лет, ускорилось», — отметил создатель Telegram.

Он добавил, что рост популярности Telegram давно беспокоит компанию Facebook, у которой, якобы, есть специальный отдел, изучающий причины этого успеха. Дуров подчеркнул, что Facebook прибегает к неконкурентным методам борьбы, распространяя на интернет-площадках мифы о небезопасности мессенджера Telegram.

«С удовольствием сэкономлю Facebook десятки миллионов долларов и бесплатно раскрою наш секрет: уважайте своих пользователей», — подчеркнул Дуров.

Читайте ранее в этом сюжете: WhatsApp обновил правила мессенджера для интеграции с Facebook