Москва, , 16:13 — REGNUM МВД России с 1 марта начнёт аннулировать диагностические карты автомобилей, оформленные без фактического прохождения технического осмотра. Об этом свидетельствует новая редакция федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Аннулироваться будут диагностические карты автомобилей, «в отношении которых не проводился технический осмотр в установленном порядке или при проведении технического осмотра которых выявлено несоответствие этого транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств». Отметка об аннулировании карты будет вноситься в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра.

Оператор, который выдал диагностическую карту без фактического прохождения техосмотра, может быть привлечён к административной ответственности по статье КоАП «Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств». В этом случае оператору грозит штраф от ста до трёхсот тысяч рублей.

Также с 1 марта 2021 года диагностические карты прохождения техосмотра будут обязательно оформляться в электронном виде. При желании владельцы автомобилей смогут получить аналог диагностической карты в бумажном варианте. Ещё одним нововведением станет обязательная фиксация процедуры прохождения техосмотра средствами фото‑ и видеосъёмки.

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