Ирбит, Свердловская область, , 16:05 — REGNUM Высокая оценка новому российскому мотоциклу с коляской Ural Gear Up GEO, которую дал американский портал Cycle World, стала поводом для бурного обсуждения в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 8 января в социальной сети Facebook.

«Есть полноприводные Уралы. Они ценятся в США по-круче Харлеев», — поделился Лион М.

Многие пользователи согласились с мнением американского портала. Люди считают, что российские мотоциклы хорошо себя зарекомендовали, но отметили также, что и в самой России такие модели транспорта тоже пригодятся.

«Сколько тысяч штук уже законтрактовали? Вот только будем ли мы им их продавать, такие мотоциклы и самим нужны», — считает Евгений Н.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что подобный вид транспорта получил популярность лишь среди богатых граждан и не пользуется широкой популярностью по всему миру. Люди считают, что отечественные мотоциклы просто заняли определённую нишу, где остались актуальными.

«Колясочный концепт мотоцикла это умирающий концепт. Покупатели только коллекционеры или понтари. С таким громадным выбором ATV/UTV кому нужен колясочный мотоцикл?», — задаётся вопросом Nestor S.

Нашлись и те, кто отметил, что те, кто следит за мотоциклетным рынком, в курсе о том, что российские «Уралы» имеют популярность на американском континенте.

«Да тут большинство народа просто не в теме и им лишь бы ляпнуть глупость какую-нибудь. Урал уже давно производятся и неплохо продаются именно для американского рынка», — пишет Даниил Л.

Напомним, 8 января американский портал Cycle World опубликовал материал, в котором высоко оценил новый российский мотоцикл с коляской Ural Gear Up GEO производства Ирбитского мотоциклетного завода.