Москва, , 15:39 — REGNUM Запуск грузового корабля «Прогресс МС-16» к Международной космической станции запланирован на 15 февраля. Об этом свидетельствует расписание предстоящих запусков, опубликованное на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск российского корабля назначен на 07:45 мск 15 февраля. «Прогресс МС-16» достигнет МКС 09:19 мск 17 февраля.

Корабли серии «Прогресс» используются для снабжения станции средствами обеспечения жизнедеятельности экипажа и материалами для научных экспериментов.

Ранее планировалось, что запуск корабля «Прогресс МС-16» состоится в декабре 2020 года. В октябре в Роскосмосе объявили, что старт перенесён на 2021 год «в связи с необходимостью дополнительных проверок».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 января Международную космическую станцию покинул американский грузовой корабль Cygnus.

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