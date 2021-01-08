Москва, , 15:00 — REGNUM Смешанные прогнозы развития российского автомобильного рынка в 2021 году дали эксперты, опрошенные «Российской газетой».

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Зубарев отметил, что российские дилеры смотрят в наступивший год с «осторожным оптимизмом». При этом эксперт добавил, что ожидаемый рост цен может помешать быстрому восстановлению рынка после кризиса.

«Считаем, что в итоге мы достигнем стабилизации на уровне этого года, возможен небольшой плюс 2−5%», — подытожил Зубарев.

Директор российского автодилера ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин не согласился с этой оценкой. Он заявил, что в 2021 году продажи на российском авторынке могут упасть на 10% в сравнении с показателями 2020 года.

Директор по развитию дилерской компании «Рольф» Владимир Мирошников добавил, что в первой половине 2021 года на автомобильный рынок продолжит влиять «фактор коронавируса». Он объяснил, что из-за вызванных пандемией ограничений страдают цепочки поставок сборочных предприятий, что приводит к задержкам поступления автомобилей к дилерам. Поэтому в первом квартале года ожидается сохранение дефицита ряда моделей автомобилей, однако позже ситуация может измениться в лучшую сторону.

«Есть большие надежды, что во второй половине года ситуация стабилизируется, и мы увидим рост продаж», — подчеркнул Мирошников.

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