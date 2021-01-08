Париж, , 14:02 — REGNUM Французская корпорация Arianespace установила рекорд по числу запущенных спутников в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Arianespace.

Корпорация Arianespace занимается организацией коммерческих космических запусков с 1980 года. В 2020 году Arianespace организовала десять космических запусков, в ходе которых на околоземную орбиту было выведено 166 спутников.

В Arianespace отметили, что этот показатель стал рекордным для компании. Также число запусков в 2020 году оказалось выше, чем в 2019 году, несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции.

В прошедшем году Arianespace организовывала запуски с космодрома «Куру» во Французской Гвиане, а также с российских космодромов «Байконур» и «Восточный». Пять запусков проводилось с использованием российских ракет-носителей семейства «Союз», три запуска с помощью ракет Ariane-5 и ещё два старта — с помощью носителей Vega.

Одним из самых масштабных проектов Arianespace на 2021 года станет пусковая кампания в интересах британской компании OneWeb. Запуски спутников этой компании будут проводиться по контракту с «Главкосмосом» (дочернее предприятие госкорпорации «Роскосмос») посредством ракет-носителей «Союз».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года в Arianespace планировали провести 22 запуска за год.