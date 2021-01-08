Пекин, , 13:12 — REGNUM Количество зарегистрированных электромобилей в Китае достигло 4,92 млн единиц на конец 2020 года, что на 30% больше в годовом исчислении, сообщает 8 января агентство Синьхуа.

По данным Министерства общественной безопасности КНР, в Китае наблюдается стремительный рост количества зарегистрированных автомобилей на новых источниках энергии. За последние три года их было зарегистрировано более миллиона.

Доля электромобилей среди всех зарегистрированных в Китае транспортных средств достигает 1,75%. Общее же количество зарегистрированных в стране автомобилей достигло 281 млн единиц. Из общего числа электромобилей 81,32% являются полностью электрическими.

Количество городов Китая с более чем миллионом зарегистрированных электромобилей, выросло на четыре до семидесяти в 2020 году, сообщили в министерстве.