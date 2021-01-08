Вашингтон, , 13:04 — REGNUM На долю ноутбуков MacBook с процессором Apple M1 пришлось около 0,8% поставок от общего объёма продаж ноутбуков в 2020 году. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании TrendForce.

В ноябре 2020 года компания Apple представила процессор собственной разработки Apple M1 на базе архитектуры ARM. В Apple объявили, что в течение двух лет компания полностью откажется от используемых прежде чипов Intel и перейдёт на процессоры собственной разработки.

Первые устройства на базе Apple M1 — ноутбуки MacBook Air, MacBookPro и компьютер Mac Mini — были также представлены в ноябре. По оценкам аналитиков TrendForce, к концу 2020 года совокупная доля ноутбуков с процессорами Apple в общем объёме поставок составила 0,8%. Эксперты прогнозируют, что ко второму кварталу 2021 года доля ноутбуков на базе Apple M1 вырастет до 7%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре стало известно, что компания Apple начала разработку собственного чипа связи для смартфонов и других мобильных устройств.

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