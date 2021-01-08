Ланьчжоу, Китай, , 11:26 — REGNUM Первый беспилотный летательный аппарат Китая для создания искусственных осадков Ganlin 1 успешно совершил испытательный полёт. Об этом сообщает газета China Daily.

Испытательный полёт проводился в аэропорту города Цзиньчэн провинции Ганьсу. Аппарат Ganlin 1 провёл в воздухе более 30 минут. В ходе полёта были проверены лётные характеристики дрона, а также исправность работы системы управления.

Беспилотник Ganlin 1 разработан по заказу Китайского метеорологического управления. Он может использоваться для распыления веществ различного типа, которые воздействуют на облака и способствуют формированию осадков.

Заместитель главы метеорологической администрации провинции Ганьсу Ли Чжаожун объяснил, что применение этих беспилотников позволит увеличить количество осадков в районе горного хребта Циляньшань, страдающего от засухи. Он добавил, что беспилотник также оснащён системой, которая позволяет анализировать эффективность воздействия на ливневые облака.

В настоящее время в Китае для создания искусственных осадков используют запускаемые с земли дождевые ракеты, а также пилотируемые самолёты. Применение беспилотников позволит повысить эффективность мероприятий по формированию искусственных осадков, а также снизить затраты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в Сеуле прошли испытания пассажирского беспилотника китайской компании Ehang.