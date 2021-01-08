Вашингтон, , 10:21 — REGNUM Часть внутренних документов подразделения японской компании Nissan в Северной Америке оказались в открытом доступе из-за ошибки одного из сотрудников. Об этом сообщает электронный журнал ZDNet.

Причиной утечки стала неправильная настройка защиты серверов подразделения Nissan North America. В открытом доступе оказались исходные коды различного программного обеспечения компании, включая портал для управления логистикой, мобильные приложения, информационную систему для работы с дилерами и управления продажами.

Представители Nissan подтвердили факт утечки. В компании заверили, что расследование инцидента показало, что данные клиентов не были скомпрометированы.

«Затронутая система была защищена, поэтому мы уверены, что в открытом исходном коде нет информации, которая поставила бы под угрозу потребителей или их автомобили», — подчеркнули в Nissan.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года в течение недели кибератакам подверглись компьютерные системы девяти заводов японского автопроизводителя Honda, расположенных в шести разных странах.