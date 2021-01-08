Москва, , 09:48 — REGNUM Специалисты Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) провели успешные огневые стендовые испытания второй ступени лёгкой ракеты-носителя «Ангара-1.2». Об этом сообщил директор НИЦ РКП Николай Сизяков в интервью журналу «Русский космос».

Сизяков объяснил, что испытания преследовали несколько целей, включая проверку технологии изготовления, работоспособность пневмогидросистемы и общее соответствие проектным характеристикам. Для проведения испытаний на стенде в НИЦ РКП были созданы режимы работы, эквивалентные реальным условиям.

«Испытания прошли успешно. Положительные результаты подтвердили правильность конструкторско-технологических решений… а также позволили принять решение о допуске «Ангары-1.2» к лётно-конструкторским испытаниям», — подчеркнул директор НИЦ РКП.

Разрабатываемые ракеты семейства «Ангара» будут включать несколько носителей разного класса. Планируется, что различные варианты будут реализовываться с помощью разного числа универсальных ракетных модулей. Первый и единственный испытательный запуск «Ангары» в лёгкой модификации был произведён в июле 2014 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин заявил, что программа лётных испытаний ракет семейства «Ангара» предусматривает проведение трёх запусков носителя в лёгкой модификации.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа стоимость запуска ракет-носителей «Ангара-А5»