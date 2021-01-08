Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Американской компании Apple потребуется не менее пяти лет, чтобы завершить разработку беспилотного электромобиля. Об этом сообщает агентство Bloomerg со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, разработка электромобиля Apple находится на ранней стадии. Отмечается, что компании потребуется от пяти до семи лет, перед тем, как она будет готова выпустить электромобиль на рынок.

В Bloomberg считают, что Apple ограничится разработкой конструкции и системы беспилотного вождения для своего электромобиля. Непосредственным производством будет заниматься компания-подрядчик. Предполагается, что этим подрядчиком может стать Magna International — крупнейший контрактный производитель в автомобильной промышленности.

Впервые о планах Apple по выходу на автомобильный рынок стало известно в 2014 году, когда компания наняла несколько инженеров, занимающихся технологиями для автомобильной промышленности. В сентябре 2015 года газета The Wall Street Journal сообщила, что Apple начала работу над собственным электромобилем в рамках проекта Project Titan. В декабре 2020 агентство Reuters, ссылаясь на своих информаторов в отрасли, сообщило, что Apple планирует представить электромобиль к 2024 году.

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