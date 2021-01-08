Москва, , 08:48 — REGNUM Интернет-сервисы по преобразованию аудиозаписей в текст могут использовать собираемые данные в рекламных целях. Об этом заявил директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов агентству «Прайм».

Эксперт отметил, что автоматизированные сервисы по распознаванию голоса и переводу его в текст получают всё большую распространённость. Например, такие сервисы могут использоваться для перевода текста.

Мясоедов добавил, что при использовании подобных сервисов обработка данных производится не на смартфоне или другом устройстве пользователя, а на сервере компании. При этом предоставляющие услуги таких сервисов компании могут использовать их для получения дохода несколькими способами.

«Самый безобидный вариант — это баннерная или иная реклама на сайте или в приложении», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что подобные сервисы также могут использоваться для формирования таргетированной рекламы. Для этого используются автоматические инструменты аналитики текста, которые позволяют выявлять интересы пользователей, соединять их с личными данными и передавать третьим лицам.

«По возможности стоит воздержаться от загрузки в такие сервисы «чувствительных» документов», — подытожил Мясоедов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова рассказала, что голосовые помощники могут обладать функциями прослушивания разговоров по телефону.